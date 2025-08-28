Родители се млатят пред очите на деца в столичен мол (ВИДЕО)

Скандални прояви на агресия от страна на родители пред очите на стотици граждани и малки деца в столичен мол. Видеото бе публикувано от журналистката и дъщеря на социолога Андрей Райчев Ружа Райчева.

От кадрите се вижда как мъже и жени влизат в словесна свада и физическа саморазправа пред изплашените погледи на невръстни деца. Случката се разиграва вчера, 27 август. Все още не е ясна причината за мелето. От търговския център все още не са коментирали махленската проява.

"А после ни говорят за "локали". Първо вижте родителите, а после децата!", коментира Райчева.

Видеото взриви социалните мрежи и бе споделено хиляди пъти във Facebook.