МРРБ публикува мерките и сроковете за преодоляването на водната криза в Плевен

21 мерки за подобряване на водоснабдяването на Плевен и сроковете за тяхното изпълнение са публикувани в секция "Полезна информация" на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Те включват дейности, които ще бъдат реализирани в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период, отговорните институции и източниците на финансирането им, съобщават от ведомството.

ВиК операторът вече извършва обследване и работи по зониране и управление на налягането в градската мрежа на Плевен, надгражда се системата за дистанционен мониторинг. В ход е изпълнението на пробни сондажи, както и почистването на съществуващи такива, с цел търсене и осигуряване на допълнителни водни количества. Почистват се и канали за допълнително оводняване от р. Дъбнишка бара при група шахтови кладенци „Долна Митрополия“.

Постоянно ще се работи за идентифициране на части от ВиК мрежата с концентрация на аварии и физически загуби на вода, както и извършването на необходимите ремонти за отстраняването им. Постоянни ще бъдат и проверките за установяване и преустановяване на незаконното ползване на вода от вътрешните водопроводни мрежи и проучванията на алтернативи за допълнително или резервно водоснабдяване на населени места в областите Ловеч и Плевен.

* До 1 септември Община Плевен трябва да изготви списък с необходимите параметри и стойност, за да бъдат осигурени помпено-хидрофорни системи за училища, детски градини, болници и други социални заведения.

* До 15 септември трябва да бъдат рехабилитирани близо 330 м от водопровод по ул. „Георги Кочев“, източна индустриална зона, а след това - 1,1 км от вътрешната водопроводна мрежа по ул. „Люляк“ в ниската зона на ж.к. „Сторгозия“. ВиК Плевен ще финансира ремонтите със собствени средства.

* През септември ще започне подмяната на амортизирани сградни водопроводни отклонения с цел намаление на загубите на вода по ул. „Дойран“ и в други зони на града. Срокът за изпълнение на тази мярка е юни 2026 г. В същия срок се очаква да бъде изготвен проект за реконструкция на 21 км вътрешна водородната мрежа в ж.к. Дружба, „Ниска зона“, който ВиК Плевен ще предостави на общината за изпълнение чрез Инвестиционната програма за общински проекти. Друга част от мрежата в квартала ВиК операторът ще реконструира със собствени или заемни средства до края на 2027 г.

* При осигуряване на финансиране, в срок до края на 2026 г., от областната администрация трябва да бъдат изпълнени необходимите дейности за възстановяване праговете по р. Вит.

* Със средства от Инвестиционната програма за общински проекти Община Плевен трябва да реконструира 2,5 км водопроводна мрежа по ул. „Дойран” и още 3,5 км по улиците „Шипка” и „Сан Стефано”. В програмата по Приложение 3 към държавния бюджет ще бъдат включени и други 2 проекта – за реконструкция на 18,7 км вътрешна водопроводна мрежа в кв. Дружба „Висока зона“, както и за други участъци в ниската зона на квартала.

* В средносрочен план, до края на 2029 г., трябва да бъде изпълнен проектът по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен. Предвижда се със средства от програмата да се финансира реконструкцията на 6 помпени станции, 12 резервоара, близо 6 км водопроводна мрежа и 234 сградни водопроводни отклонения. Освен тях, ще бъдат изпълнени дейности по зониране на водопроводната мрежа на гр. Плевен и управление на налягането. Съществуващата SCADA система ще бъде надградена. Помпени станции и допълнителни обекти като ревизионни шахти и напорни резервоари ще бъдат диспечеризирани.

* Дългосрочната мярка е изграждане на водоснабдителна система „Черни Осъм“ за водоснабдяване на населени места в областите Ловеч и Плевен. До 1 септември се предвижда да бъдат обявени обществените поръчки за изготвяне на прединвестиционно проучване и за подробен устройствен план за язовир „Черни Осъм“.

До възстановяване на водоподаването в Плевен ще бъдат осигурявани водоноски за най-засегнатите от нарушено водоснабдяване части от града.