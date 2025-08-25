Започна ремонт на ключови тръбопроводи в Плевен заради безводието

Вода - за по два часа сутрин и вечер

В Плевен започна спешна реконструкция на вътрешен водопровод в промишлената зона, който води до най-чести аварии в града. Ремонтът е част от извънредните мерки за справяне с водната криза, набелязани на първото заседание на временната комисия към Общинския съвет, съобщи БНТ. Тази сутрин жители на Плевен отново поискаха оставката на кметската управа и на ВиК.

За да стабилизират водоподаването в Плевен спешно се рехабилитират най-повредените тръбопроводи в града, съобщиха от ВиК. Подменени са водопроводна мрежа и инфраструктура по ул. "Рила", бул. "Димитър Константинов", както и основните водопроводи за селата Ясен, Черковица и Садовец.

Най- тежка е ситуацията в крайните квартали на Плевен. Според кмета Валентин Христов вече са започнали изчисления къде загубите са най-големи.

"ВиК е разработвала такава карта, в която градът е зониран на пет зони, където са най-големите загуби. За съжаление, наистина в тези квартали, като "Дружба", там е най-тежко положението", каза Валентин Христов – кмет на Плевен.

Вода от чешмите тече по два часа сутрин и два часа вечер и въпреки уверенията на РЗИ, че е годна за пиене хората се съмняват в нейното качество.

"Това е от снощи, вижте какво тече от крановете. РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - с кеф бих ги почерпил неограничено количество", разказват плевенчани.

Граждани посрещнаха кметския екип на път за работа и поискаха конкретен отговор: Кога ще имат вода? Влязоха в остър спор със зам.-кмета Лидия Петкова.

Потърпевшите ще сезират Европейската прокуратура за безводието в областния център и се заканват, че от първи септември ще спрат да си плащат сметките към ВиК.

Пускат водата за два часа тази вечер

Водоподаването в Плевен и в още седем селища в областта, които са на режим, ще бъде възстановено тази вечер от 19:00 до 21:30 часа, съобщават от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД (ВиК) в Плевен.

Според последни данни водните количества, които постъпват във водопроводната система на ВиК-Плевен от Водоснабдителна група „Черни Осъм“ и от регионалните водоизточници, продължават да са недостатъчни за стабилизиране на водоснабдяването на градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен. В тази връзка водоподаването в тези селища ще бъде възстановено от 19:00 до 21:30 часа. За да се акумулира вода за следващия ден, от 21:30 до 6:00 часа водоснабдяването ще бъде преустановено.

Във вторник, 26 август, вода към потребителите от тези населени места ще се подава от 6:00 до 8:45 часа.

Към другите седем селища, които се захранват с питейна вода основно от Водоснабдителна група „Черни Осъм“ – селата Брестовец, Бохот, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово, вода ще се подава от 20:00 до 22:30 часа. Там водоподаването ще бъде спряно от 22:30 до 7:00 часа.