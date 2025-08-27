Въвеждат нова такса за водата

При разминаване на показанията на водомерите

Потребителите на “Софийска вода” ще плащат допълнителна такса, ако поискат контролен отчет при разминаване с до 20% на показанията на индивидуалния и общия водомер на сградата. Това е част от предложенията за промени в общите условия на “Софийска вода”, които КЕВР разгледа на открито заседание. Ситуацията би отказала абонати да търсят правата си, коментираха участници в обсъждането. Отказали се да искат контролен отчет, ще плащат и за тези, които или крадат вода, или не допускат инкасатори, или пък имат неизправни водомери - това е т. нар. плащане за общо потребление в сградите етажна собственост, коментираха експерти.

Друга промяна е заменянето на хартиените фактури с електронни. Причина е прилагането на все по-силно навлизащите в гражданския и търговски оборот електронни комуникации. Така сметките ни за вода ще пристигат по имейл, ако изрично не посочим, че искаме хартиена фактура. Досега практиката бе обратната, като около 40 на сто от абонатите са се отказали от хартиена фактура.

“Софийска вода” предлага още обявленията за отчет на водомерите да не се разлепят на видно място, а да се изпращат на посочения електронен адрес на абонатите.

Промените в общите условия на монополиста ще се решават на закрито заседание на КЕВР на 24 септември.