Конституционният съд с официална страница в LinkedIn

Конституционният съд пусна своята официална страница в най-голямата професионална социална мрежа – LinkedIn, съобщиха от институцията.

Актуална информация ще бъде публикувана на www.linkedin.com/company/constitutional-court-of-the-republic-of-bulgaria-конституционен-съд-република-българия

Чрез страницата си Съдът ще информира за своята съдебна практика, правомощия, актуални визити, както и за предстоящи събития от календара си.

Едно от първите събития, които ще бъдат отразени в професионалната мрежа, е международната конфeренция „ЕUnited in diversity“ III („Единни в многообразието“III). Очаквайте акценти и кадри от високия форум, който Конституционният съд и Съдът на Европейския съюз организират от 3 до 5 септември в София.