Махат опасни дървета в парка “Врана”

Достъпът за граждани ще е безплатен

Режат се и премахват опасни дървета в парка “Врана” по протежение на оградата към бул. “Цариградско шосе”. Това съобщи във Фейсбук областният управител на София Стефан Арсов.

Още първия ден след приемането на парк “Врана” областната администрация е започнала действия по обезопасяването на парка. Арсов каза, че тази зона години наред е била оставена занемарена, но вече е време за грижа и сигурност.

Арсов съобщава, че входът на парк “Врана” ще бъде свободен, но истинската цел на областната управа е да бъде не просто отворен, а сигурен и достоен за гражданите.

През миналата седмица областният управител съобщи, че парк “Врана” ще остане затворен за граждани, докато теренът бъде обезопасен.

“Няма как да допуснем граждани, докато не бъдат предприети конкретни мерки - започваме с кастрене на опасната растителност по протежение на “Цариградско шосе”, след което ще се работи по основните алеи и вътрешните части на парка”, уточни Стефан Арсов.

В началото на лятото секретарят на царското семейство съобщи, че състоянието на парка е много лошо. Той каза, че през годините многократна са подавали сигнали за изсъхнали дървета. Те обаче не са били премахвани.