САЩ и Русия говорят в един глас: Украйна не е тема на преговорите в Истанбул

В четвъртък в Истанбул започна вторият кръг от преговорите между САЩ и Русия. Американска делегация пристигна в руското генерално консулство в Истанбул в 9.45 сутринта местно време (съвпада с българското) за разговори за нормализиране на операциите на посолствата между двете страни, предава Anadolu Ajansı.

The second round of Russia-US talks has started in Istanbul



•⁠ The US delegation arrived at the Russian Consulate General in Istanbul for talks on embassy-related issues



•⁠ ⁠The Russian delegation will be led by Russia's Ambassador to the US Alexander Darchiev, while the… pic.twitter.com/Z3HPEtH78d