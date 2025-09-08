Свидетел срещу кмета на Варна: Получих заплахи за живота си

Два месеца Диан Иванов не бил потърсен за повторен разпит

Бившият заместник-кмет Диан Иванов, сочен за ключов свидетел по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, съобщи с пост във фейсбук, че е получил заплахи за живота си.

Това се случило в средата на юли, веднага след като депозирал в Софийска градска прокуратура заявление, че показанията му са взети под натиск и иска да бъде разпитан пред съдия в присъствието на адвокат.

Иванов пусна заявлението и в профила си във фейсбук, но два дни по-късно публикацията изчезна.

„Постът беше свален не от мен и поради причина, която остава неясна за мен и до днес. Ако това е направено от органи или институции - защо нямам нотификация от Фейсбук? Ако е от органи на власт - кои са те и защо? Допускам, че причината е информацията, която в такива показания бих предоставил за действията на КПК и ГДБОП. Множество неправомерни действия, включително в дома ми, където беше непълнолетното ми дете с няколко негови приятели - деца, изправени пред над една дузина въоръжени служители на ГДБОП и КПК, сами, без родители", пише Иванов.

Той допълва, че не се е крил и през цялото време е бил в дома си, но до момента нито една институция не го е потърсила, за да бъде разпитан повторно.

Бившият зам.-кмет припомня, че предстои ново разглеждане на мярката за неотклонение на Благомир Коцев, който е в ареста от 8 юли.

„Поради тази причина публикувам настоящото с риск и този пост да бъде свален. Когато и да изчезне, се надявам достатъчно хора да са го прочели“, посочва Иванов.