Седмичната анкета на “Труд нюз“: Русия няма да нападне Европа

През изминалата седмица trud.bg проведе анкета с въпроса: „Вярвате ли, че Русия ще нападне Европа?“.

В рамките на седем дни в допитването са участвали 3294 души с уникален IP адрес. Огромното мнозинство – 81.63% от гласувалите – са категорични, че Русия никога не е нападала Европа и няма да предприеме подобни действия и в бъдеще. Тази позиция ясно показва недоверието на българите към западния наратив за „руска заплаха“, който често се използва като аргумент за увеличаване на военните разходи на НАТО и засилване на военното присъствие на Алианса в Източна Европа.

На противоположната страна застават 14.60%, според които Москва има амбиции за нови територии и ресурси и настоящата война в Украйна е само част от по-широка стратегия. Това малцинство отразява тревогите на хората, които следят водопада от медийна информация за конфликта и възприемат руската външна политика като експанзионистична. Междувременно 3.76% от участниците признават, че не могат да дадат категоричен отговор – знак за несигурност, породена от противоречивата информация в медиите.

Историята играе ключова роля в оформянето на общественото мнение. В българското съзнание Русия често се възприема като освободител и стратегически партньор, а не като агресор. Мнозина посочват, че в различни периоди Москва е участвала във военни конфликти, но рядко като инициатор на директни нападения срещу Европа.

Това възприятие обяснява защо българите подхождат със скептицизъм към идеята за „руска инвазия“.

Анкетата показва, че за българите темата за „руската заплаха“ се възприема основно като инструмент на политическа и информационна война. За мнозинството граждани подобни сценарии изглеждат повече като средство за оправдаване на геополитически решения, отколкото като реална перспектива. В този смисъл резултатите не са толкова израз на подкрепа за Русия, колкото отражение на скептицизма към доминиращите медийни наративи в западния свят.

Любопитна динамика се вижда при сравнение с аналогична анкета, проведена от trud.bg през март 2025 г., в която са участвали 4226 читатели. Тогава резултатите са били: • 78.94% – „Не, Русия никога не е нападала Европа“ • 17.77% – „Да, Русия иска още територии и ресурси“ • 3.29% – „Не знам“ Сравнението показва, че през септември делът на хората, които вярват в евентуална руска агресия, е намалял – от 17.77% през март на 14.60% сега. Същевременно е нараснал делът на убедените, че Русия няма да нападне Европа – от 78.94% на 81.63%.

Тази промяна сочи затвърждаване на скептицизма към тезата за „руска заплаха“, въпреки напрежението на международната сцена и продължаващия конфликт в Украйна.

С категоричните 81.63% отрицателни отговори, последната анкета ясно очертава обществената нагласа: българите не вярват, че Русия ще нападне Европа. А сравнението с мартенските данни показва тенденция към още по-голямо недоверие към западния сценарий за „руска агресия“.

Това подчертава устойчивостта на общественото мнение у нас, което остава критично и предпазливо към медийните и политически внушения.

