Свидетелят Диан Иванов: Не съм уличавал кмета на Варна в престъпление

Защитата на Благомир Коцев поиска отвод на още един съдия

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов, който е сред свидетелите по делото срещу кмета Благомир Коцев и двамата общински съветници от ПП Николай Стефанов и Йордан Кателиев, публикува нов пост във фейсбук, след като вече обяви, че показанията му пред Комисията за противодействие на корупцията са били дадени под натиск. Днес Иванов написа: "Подчертавам ясно: В тях не съм уличил кмета на Варна Благомир Коцев в извършване на престъпление. Всеки опит думите ми да се представят като обвинение е манипулация."

Още през юли във фейсбук Иванов публикува свое заявление до прокуратурата, в което обяснява, че е дал показания след заплахи и изрази желание да свидетелства по случая в присъствие на адвокат и пред съдия. През септември, преди Софийският градски съд да разгледа искането на Коцев за изменение на мярката му за неотклонение, Диан Иванов повтори поста с допъление, че е получил заплахи за живота си и не е бил потърсен от нито една институция, за да даде нови показания.

След отказа на СГС да пусне Коцев от ареста, защитата му обжалва пред Софийския апелативен съд. Той трябва да заседава утре, но още не е ясен съставът, тъй като първият подаде отвод, а след това същото направи и членът на втория определен състав Георги Ушев. Мотивите им бяха, че срещу всеки ангажиран с процеса съдия се води безпрецедентна негативна кампания с манипулативни и неверни твърдения, чиято единствена цел е да се внуши, че делата нямат криминален характер. Защитата на кмета е поискала отвод на още един съдия - Венелин Иванов, заради принадлежността му към специализираните съдилища, стана ясно вчера следобед.

Адвокатите и поддръжниците на Коцев са категорични, че той е жертва на политическо преследване и целта на продължаващия над два месеца арест е кметът да бъде отстранен от длъжност. Навръх Деня на Независимостта от ПП-ДБ организират тази вечер във Варна протестно шествие с апел за освобождаване на Благомир Коцев и политическите затворници.