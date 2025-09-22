Атракция за туристите: 23 каратова маска и пръстен на Терес

Златни съкровища изложени в музея на Бургас

Рисуваната керамика е от Аполония Понтика

Съдовете за вино били предназначени за пирове

През септември и октомври жителите и гостите на Бургас могат да посетят шест гостуващи изложби в четирите експозиции на Регионалния исторически музей. Сред тях впечатляващи са златните съкровища- в Археологическия музей, на бул. Алеко Богориди 21.

Показани са изключително интересните златна маска и пръстен на тракийския цар Терес от историческия музей „Искра“ – Казанлък. Открити са при разкопките на могила “Светицата”, която се намира на 2 км от град Шипка. Маската е с индивидуални черти, от масивно 23-каратово злато, а пръстенът е изключително фина изработка, с издълбан на него олимпиец - гребец.

Там е и Боровското съкровище от РИМ – Русе, което включва 5 сребърни съда с позлата – 3 ритона, каничка ритон и купа. Върху съдовете са открити надписи, свързани с тракийския одриски цар Котис I (383 – 359 г. пр.н.е.) Съкровището принадлежи към т.нар. „одриски царски подаръци“, дар е от Котис І на анонимен гетски владетел.

Открито е случайно от Трайчо Стоев през 1974 г. в землището на село Борово, Русенско, в местността „Сиври тепе“, при обработка на нива с трактор.

Третото съкровище в музея е на червено рисуваната керамика от Аполония Понтика, предоставена от Общинския културен институт „Музеен център“ – Созопол. Най-ранните съдове са открити в аполонийските некрополи и датират от края на VII в. пр. Хр. Проучени пещи там доказват и собствено керамично производство.

Основната част от луксозната рисувана керамика е била предназначена за пировете. По време на пир са се разменяли дарове, разказвали са се спомени за подвизи на герои от легендарното минало, за което свидетелстват сцени върху съдовете за вино.

В Бургас в момента има и още уникални изложби. В Етнографската експозиция, е изложбата „Чудният свят на тракийката“, подготвена от Регионален етнографски музей – Пловдив, която представя ролята на жената в тракийското общество.

В Природонаучния музей, е експозицията „Гости от Космоса“, а в Историческия музей, може да се разгледа и международната фотографска изложба „Националното облекло: извор на гордост и наследство“, организирана от Глобалната мрежа за публична дипломация – Доха, Катар, която показва богатството и многообразието на традиционните носии от различни държави.