В два центъра и онлайн: Приемат заявки за абонамент в Зелена зона във Варна

10 200 паркоместа стават платени от 20 ноември

Жителите на седем зони в широкия център на Варна вече могат да подават документи за абонамент в Зелена зона. Тя ще заработи на 20 ноември, а дотогава ще се следи за неправилно паркирани коли, ще тече преглед на маркировката и ще се кърпят улични дупки, съобщиха от общината.

Зоната ще работи от 9:00 до 19:00 ч. само в делнични дни. Таксата за час е 1 лв., а максималният престой е 5 часа. Също като при Синя зона с приложение Mpark ще може да се плащат 50 ст. за половин час или 16 лв. за цял ден.

Зелена зона включва 10 200 паркоместа, 580 от които са за хора с увреждания. За живеещите в обхвата й месечният абонамент за първа кола е 5 лв., а годишният - 55 лв. За втори автомобил таксата е 110 лв. Толкова ще плащат и търговците, но за месец, а служебно паркомясто е 250 лв. за 30 дни.

Заявленията за абонамент се приемат в центровете на ОП „Общински паркинги и синя зона” в ДКС и на ул. „Ал. Рачински” 29. Хората могат да ги подават и на сайта varnaparking.bg. Не е нужно да имат електронен подпис, а само да приложат сканирани или на снимка нотариален акт и голям талон на колата. След 20 ноември в мобилното приложение ще бъде въведена и функция за онлайн плащане за махане на поставена скоба, която ще облекчи и паркиращите в Синя зона. Дневно там се поставят близо 200 скоби.