"Союз МС-27" с екипаж от руски космонавти и американски астронавт се скачи с МКС (ВИДЕО)

Пилотираният космически кораб "Союз МС-27", изстрелян днес от космодрума "Байконур", се скачи с модула "Причал" на руския сегмент на Международната космическа станция (МКС). Това стана ясно от предаването на живо на "Роскосмос".

Корабът достави на станцията екипажа на 73-тата дългосрочна експедиция. Екипажът включва космонавтите на "Роскосмос" Алексей Зубрицки и Сергей Рижиков, както и астронавта на NASA - американецът Джонатан "Джони" Ким.

Изстрелването на ракетата беше посветено на 80-годишнината от победата във Великата отечествена война. Рекорден брой туристи, около 2500 души, пристигнаха в Байконур за изстрелването, съобщи "Роскосмос".

"Союз МС-27" ще се върне на Земята на 9 декември. По време на мисията е планирано да бъдат извършени 50 научни експеримента. През октомври Зубрицки и Рижиков ще излязат два пъти в открития космос.

"Роскосмос" и NASA се споразумяха за съвместни полети през юни 2022 г.

Three crewmates from @NASA and Roscosmos are aboard the Soyuz MS-27 spacecraft approaching the station for a docking at 5:03am ET today live on NASA+. https://t.co/Q2gGlSwaW5 — International Space Station (@Space_Station) April 8, 2025

.@NASA astronaut @JonnyKimUSA and Roscosmos cosmonauts Sergey Ryzhikov and Alexey Zubritskiy are aboard the Soyuz spacecraft approaching the station for a docking at 5:03am ET today. https://t.co/HxyqWhyt9D — International Space Station (@Space_Station) April 8, 2025

The Soyuz spacecraft with three crewmates aboard approaches the space station during an orbital sunrise above South America. pic.twitter.com/HkF8scgXBf — International Space Station (@Space_Station) April 8, 2025

Docking! The Soyuz MS-27 spacecraft arrived at 4:57am ET today bringing @NASA astronaut Jonny Kim and Roscosmos cosmonauts Sergey Ryzhikov and Alexey Zubritskiy to the orbital outpost. https://t.co/DfhyslMWCa — International Space Station (@Space_Station) April 8, 2025