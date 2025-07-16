Руското МО: Бойци от ВКС свалиха украински самолет МиГ-29

Въздушно-космическите сили на Русия са свалили самолет МиГ-29 на украинските военновъздушни сили. Това съобщава руското министерство на отбраната, предават руски медии.

"Руските военновъздушни сили свалиха самолет МиГ-29 на украинските военновъздушни сили", се посочва в изявление на министерството без да се посочват повече подробности.

Припомня се, че това изтребител МиГ-29 е съветско производство. Министерството на РФ не уточнява дали самолетът е бил свален във въздушен бой от руски изтребител или от средства за противовъздушна отбрана на руските военновъздушни сили.