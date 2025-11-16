Спорт по телевизията

Автор: Труд
05.00 UFC, Махачев срещу Де ла Мадалина МАХ Спорт 2

06.15 Суперкарс, второ състезание в Мелбърн МАХ Спорт 1

08.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

10.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Леви, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

11.50 Мото 3, Гран при на Валенсия МАХ Спорт 3

13.00 Баскетбол, Балкан – Черно море МАХ Спорт 2

13.00 Баскетбол, Манреса – Лейда Нова спорт

13.15 Мото 2, Гран при на Валенсия МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, Валенсия – Тенерифе Диема спорт 2

13.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Леви, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

14.40 Колокрос: Трофей, Хаме, жени Евроспорт 2

15.00 Волейбол, ЦСКА – ЦПВК БНТ 3

15.00 Мото GP, Гран при на Валенсия МАХ Спорт 3

15.00 Силови спортове: Световно първенство по силов трибой в Клуж-Напока, жени над 84 кг и мъже над 120 кг Евроспорт 1

16.00 Португалия – Армения Диема спорт 3

16.00 Унгария – Ейре Диема спорт 2

16.00 Тенис, турнир в Торино МАХ Спорт 1

16.00 НХЛ, Питсбърг – Нешвил МАХ Спорт 3

16.00 Колокрос: Трофей, Хаме, мъже Евроспорт 2

16.30 НФЛ, Маями – Вашингтон МАХ Спорт 2

18.00 Волейбол, Тренто – Монца МАХ Спорт 4

18.00 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип, четвърти ден Евроспорт 2

19.00 Азербайджан – Франция Диема спорт 2

19.00 Албания – Англия Диема спорт 3

19.00 Сърбия – Латвия Нова спорт

19.00 Украйна – Исландия Диема спорт

19.00 Тенис, турнир в Торино МАХ Спорт 1

20.00 НФЛ, Бъфало – Тампа Бей МАХ Спорт 2

21.15 Фигурно пързаляне: Гран При в САЩ, волна програма, танцови двойки Евроспорт 1

21.45 Италия – Норвегия Диема спорт 3

21.45 Израел – Латвия Нова спорт

22.00 Сарагоса – Уеска МАХ Спорт 4

22.30 НБА, Бостън – ЛА Клипърс Диема спорт 2

23.05 Фигурно пързаляне: Гран При в САЩ, волна програма, жени Евроспорт 1

23.20 НФЛ, Лос Анджелис – Сиатъл МАХ Спорт 2

