Спорт по телевизията

05.30 Рали, световен шампионат, Япония МАХ Спорт 3

08.00 Голф, турнир в Абу Даби МАХ Спорт 1

08.00 Снукър: Международен шампионат, полуфинал Евроспорт 1

09.30 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, волна програма, мъже Евроспорт 2

12.00 Локомотив (Сф) – Ботев (Вр) Диема спорт

12.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Португалия МАХ Спорт 2

12.30 Автомобилизъм: 8 часа на Бахрейн, Световен шампионат, състезание Евроспорт 2

12.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Португалия МАХ Спорт 2

13.30 Снукър: Международен шампионат, полуфинал Евроспорт 1

14.00 Хановер – Дармщад Диема спорт 3

14.15 Мото Е, първо състезание за Гран при на Португалия МАХ Спорт 2

14.30 Тотнъм – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2

14.30 Блекбърн – Дарби Каунти Нова спорт

14.40 Мото 3, Мото 2, квалификация за Гран при на Португалия МАХ Спорт 2

15.00 Левски – ЦСКА Диема спорт

15.00 Жирона – Алавес МАХ Спорт 4

15.50 Колокрос: Европейско първенство в Миделкерке, жени Евроспорт 2

16.00 Комо – Каляри МАХ Спорт 3

16.00 Формула 1, спринт за Гран при на Бразилия Диема спорт 3

16.30 Унион – Байерн Диема спорт 2

16.30 Хамбургер – Борусия (Д) Нова спорт

16.30 БМХ: Световен шампионат, Риад, фрийстайл парк Евроспорт 1

17.00 Евертън – Фулъм Диема спорт 3

17.00 Тенис, турнир в Атина, финал МАХ Спорт 1

17.00 Мото GP, спринт, Гран при на Португалия МАХ Спорт 2

17.10 Автомобилизъм: 8 часа на Бахрейн, Световен шампионат, състезание Евроспорт 2

17.15 Севиля – Осасуна МАХ Спорт 4

18.00 Локомотив (Пд) – Берое Диема спорт

18.10 Мото Е, второ състезание за Гран при на Португалия МАХ Спорт 2

18.50 БМХ: Световен шампионат, Риад, фрийстайл парк Евроспорт 1

19.00 Ювентус – Торино МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Дея – Левски МАХ Спорт 2

19.30 Атлетико – Леванте МАХ Спорт 4

19.30 Съндърланд – Арсенал Диема спорт 2

19.30 Борусия (М) – Кьолн Нова спорт

19.45 Сейнт Мирън – Хибърниън Ринг

20.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Бразилия Диема спорт 3

20.20 Марсилия – Брест Диема спорт

21.30 Кайзерслаутерн – Херта Нова спорт

21.45 Парма – Милан МАХ Спорт 3

22.00 Еспаньол – Виляреал МАХ Спорт 4

22.00 Челси – Уулвърхемптън Диема спорт 2

22.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип, трети ден Евроспорт 2

22.30 Санта Клара – Спортинг Ринг

22.30 НХЛ, Нашвил – Далас МАХ Спорт 2

02.00 UFC, Бонфим срещу Браун МАХ Спорт 2

02.00 НХЛ, Тампа Бей – Вашингтон МАХ Спорт 1