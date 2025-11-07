Спорт по телевизията

08.00 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1
09.00 Голф, турнир в Абу Даби МАХ Спорт 1
13.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1
13.55 БМХ: Световен шампионат, Риад, фрийстайл флатланд, жени Евроспорт 2
15.00 Спартак – Септември Диема спорт
16.30 Тенис, турнир в Мец МАХ Спорт 1
16.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Бразилия Диема спорт 3
17.00 Тенис, турнир в Атина МАХ Спорт 2
17.30 Ботев (Пд) – Добруджа Диема спорт
18.00 Волейбол, Тренто – Перуджа МАХ Спорт 3
18.55 БМХ: Световен шампионат, Риад, фрийстайл флатланд, мъже Евроспорт 1
19.30 Динамо – Нюрнберг Диема спорт 2
19.30 Гройтер Фюрт – Пройсен Мюнстер Нова спорт
19.30 Волейбол, Пирин – Нефтохимик МАХ Спорт 2
20.30 Волейбол, Лубе – Верона МАХ Спорт 3
20.30 Формула 1, квалификация за Гран при на Бразилия Диема спорт 3
21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Партизан МАХ Спорт 1
21.30 Вердер – Волфсбург Диема спорт
21.30 Баскетбол, Барселона – Реал МАХ Спорт 2
21.45 ФК Париж – Рен Диема спорт 3
22.00 Елче – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4
22.00 Уотфорд – Бристъл Сити Диема спорт 2
22.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2
03.00 Рали, световен шампионат, Япония МАХ Спорт 3