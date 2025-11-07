Спорт по телевизията

08.00 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1

09.00 Голф, турнир в Абу Даби МАХ Спорт 1

13.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1

13.55 БМХ: Световен шампионат, Риад, фрийстайл флатланд, жени Евроспорт 2

15.00 Спартак – Септември Диема спорт

16.30 Тенис, турнир в Мец МАХ Спорт 1

16.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Бразилия Диема спорт 3

17.00 Тенис, турнир в Атина МАХ Спорт 2

17.30 Ботев (Пд) – Добруджа Диема спорт

18.00 Волейбол, Тренто – Перуджа МАХ Спорт 3

18.55 БМХ: Световен шампионат, Риад, фрийстайл флатланд, мъже Евроспорт 1

19.30 Динамо – Нюрнберг Диема спорт 2

19.30 Гройтер Фюрт – Пройсен Мюнстер Нова спорт

19.30 Волейбол, Пирин – Нефтохимик МАХ Спорт 2

20.30 Волейбол, Лубе – Верона МАХ Спорт 3

20.30 Формула 1, квалификация за Гран при на Бразилия Диема спорт 3

21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Партизан МАХ Спорт 1

21.30 Вердер – Волфсбург Диема спорт

21.30 Баскетбол, Барселона – Реал МАХ Спорт 2

21.45 ФК Париж – Рен Диема спорт 3

22.00 Елче – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4

22.00 Уотфорд – Бристъл Сити Диема спорт 2

22.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2

03.00 Рали, световен шампионат, Япония МАХ Спорт 3