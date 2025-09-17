Стрелбата в училище в Хасково: Майката на ученика обиждала персонала и настоявала да върнат пистолета

Още по темата: Ученик стреля с пистолет в училище в Хасково 16.09.2025 16:09

Роднини му дали оръжието

Младежът, стрелял с газов пистолет в Спортното училище „Стефан Караджа“ в Хасково, се е сдобил с оръжието от свои роднини. Вчера той беше задържан. Освен него арестувано е и пълнолетно лице, което е предоставило пистолета на младежа, казаха от ОДМВР-Хасково.

16-годишният тийнейджър е футболист. Изстрелът е произведен след третия час през прозореца на класната стая, където е имало и други ученици.

След инцидента майката на задържаното дете се е държала безочливо и е обиждала персонала, твърди директорката на учебното заведение в Хасково Силвия Тенчева.

„По време на междучасието една ученичка дойде и ми каза „г-жо, Альоша има пистолет“. Моментално реагирах и заведох момчето при нашата охрана. През цялото време отричаше да има пистолет, но го намерихме в раницата му. До този момент не ни е създавал проблеми, кротък е”, обясни Тенчева по Нова ТВ.

„Майката дойде по късно да си иска пистолета. Държа се брутално и обиждаше всички. Семейството е от малцинствените групи и е многодетно”, допълни тя. „Дай ми пистолета, скъп е”, настояла жената, която се грижи сама за децата си.

Училищното ръководство няма право да обискира учениците на влизане в сградата, но след този случай ще настояват за поставянето на металдетектор на входа.

Прокуратурата е образувала досъдебно производство за хулиганство. Деветокласникът е неосъждан. Наказанието, което се предвижда е лишаване от свобода до 2 години или пробация и обществено порицание.

„Разследването е в ранен етап. Ще се запознаем със събраните доказателства. Предстои повдигане на обвинение, привличане в качеството на обвиняем на непълнолетния и прецизиране каква адекватна мярка за неотклонение следва да бъде взета“, каза наблюдаващият прокурор Зорница Проданова по БТВ.

„Безспорно е установено, че пълнолетното лице е взело оръжието без знанието на своя баща, на чието име законно е регистриран газовият пистолет и го е предоставил на непълнолетния. Непълнолетното лице разказва, че е извършил деянието, тъй като искал да покаже на съучениците си, че има пистолет. През отворения прозорец е произвел изстрел в безопасна посока – нагоре към небето“, каза Комисар Мирослав Христов, директор на ОДМВР-Хасково.