Тежка катастрофа е станала край Пазарджик, има загинал и ранени

Тежка катастрофа между два автомобила взе жертва на пътя Пазарджик - Белово между селата Звъничево и Ковачево, съобщи за "Труд news" говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов. Починалият шофьор е на 37 години от село Мало Конаре.

Другият водач е приет в болница. На място са изпратени незабавно екипи на сектор "Пътна полиция", на РУ-Пазарджик и "Спешна помощ". Ще се извърши оглед на местопроизшествието. Докато трае огледът, пътят между Звъничево и Ковачево е затворен. Обходният маршрут е през село Ковачево.