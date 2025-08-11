Тежка катастрофа е станала на АМ "Тракия", движението е спряно

Тежка верижна катастрофа е станала на магистрала "Тракия". Инцидентът се е случил на километър 298 в посока София.

От публикация във Facebook, се вижда, че едната от колите се е преобърнала и е по таван в полето край магистралата, втората също е преобърната - но на една страна в крайпътната канавка, като се намира на няколко метра от първия автомобил. Третото превозно средство е ударено в задната част.

В района по асфалта се вижда дълъг спирачен път. Няколко души стоят край втората кола.

На място има полиция. Съобщава се, че движението е спряно от Карнобат и се отбива през Петолъчката.