Терзиев отне делегираните правомощия на главния архитект Богдана Панайотова

Кметът на София отне делегираните правомощия на главния архитект Богдана Панайотова, съобщиха от местната управа.

"Считано от днес, 7 ноември, със заповед на кмета на Столична община Васил Терзиев се отнемат делегираните правомощия на главния архитект на София. Причината е липса на необходимото доверие и невъзможност за ефективно взаимодействие в рамките на административното управление", се казва в съобщението на Столична община.

"Главният архитект от днес не изпълнява функциите на възложител по Закона за обществените поръчки (ЗОП). При необходимост това правомощие ще се упражнява директно от кмета на Столична община.

Съгласуването на заповеди и договори, свързани с разпореждане с общинска собственост и придобиване на имоти и вещни права по Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), остава единствено в компетентността на заместник-кмета по “Финанси и здравеопазване” Георги Клисурски.

Правомощието за внасяне на доклади по въпроси на градоустройството, касаещи създаване и/или изменение на Подробни устройствени планове, в Столичния общински съвет, включително предложения за изменение на Общия устройствен план, вече се упражнява от кмета на Столична община.

Промените са въведени с оглед осигуряване на управленска последователност, институционален контрол и ефективна координация в дейността на администрацията", допълват от местния парламент.

"Труд news" припомня, че преди броени дни Терзиев поиска оставката на главния архитект на столицата Богдана Панайотова, което предизвика остър публичен конфликт между двамата. Тя обаче категорично да хвърли оставката си.

Решението на Терзиев дойде само няколко месеца, след като я назначи чрез конкурс. Той посочи „различия във вижданията“ и нужда от „нов подход“ в градоустройството. Архитектката отказа да си тръгне от поста, заявявайки, че е държавен служител, назначен по закон, както и че искането ѝ е било изпратено чрез SMS, докато е била в болница с влошено здраве.

Панайотова определи действията на кмета като „прищявка“ и „без мотиви“.