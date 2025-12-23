Терзиев: Главният архитект не си върши работата, борави с лъжи и внушения

Богдана Панайотова целенасочено саботира реформите за градско планиране, не се справя с ключови задачи от началото на своя мандат, заявиха в своя позиция от Столична община

С лъжи и внушения Богдана Панайотова опитва да отклони вниманието от системни пропуски и неизпълнение на възложените ѝ задачи.

Тази позиция разпратиха до медиите от Столична община, след като вчера, 22 декември, главният архитект на столицата Богдана Панайотова заяви в интервю, че кметът на София Васил Терзиев иска оставката ѝ заради това, че е засегнала "икономически интереси".

Съвсем друг прочит на ситуацията има градоначалникът Терзиев. Той е категоричен, че Панайотова не се справя с ключови задачи от началото на своя мандат и би следвало да освободи поста.

От градската управа съставиха официално писмо, в което се казва, че Панайотова открито саботира реформата за градско планиране и развитие.

"Решението на кмета Терзиев за искане на оставка на главния архитект на София Богдана Панайотова е резултат от системно неизпълнение на ключови задачи, възложени още в началото на мандата, както и открит саботаж на реформата за градско планиране и развитие.

Сред основните възложени ѝ от кмета задачи беше стартирането на процес по създаване на нов Общ устройствен план на София – с нов подход, диалог с професионалната общност и широко обществено участие. Такъв процес от страна на главния архитект не беше започнат", се казва в писмото на Столична община.

Арх. Панайотова стъпи в Столична община с големи заявки за реформи, но не се справя в ключови задачи, смятат от местния парламент.

Ето и пълния текст на становището, съставено от пресцентъра на Столична община:

Не бяха предприети и очакваните спешни мерки срещу презастрояването и застрояването в неурегулирани терени, включително чрез инициатива за законодателни и подзаконови промени. Няма и инициативи за обвързване на новото строителство с достъпа до транспорт, социалната инфраструктура, зелените системи и публичните пространства. Не са предприети действия за подготовка на нови адекватни наредби, които да решат тези проблеми.

Очакваше се активно включване на районните кметове и архитекти в процесите по градоустройство.

Такъв устойчив модел на работа не беше изграден от главния архитект. Присъствието на районите в експертни съвети е резултат от инициатива на кмета на Столична община.

Няма въведени нови дигитални процеси, сроковете не се спазват, а гражданите и бизнесът продължават да нямат яснота за движението на преписките си.

В допълнение бяха установени системни проблеми:

Необосновано забавяне на преписки;



Разминаване между обсъжданията и решенията на заседанията на ОЕСУТ и съдържанието на официалните протоколи;



Издаване на заповеди, които нарушават административните процедури и пречат на съответните дирекции да изпълняват задълженията си;



Издаване на указателни писма извън правомощията на администрацията;



Издаване на актове без предварително съгласуване с юристи, което създава риск да бъдат атакувани в съда.



В публични изяви арх. Богдана Панайотова твърди, че причината за поисканата ѝ оставка са “икономически интереси”, “липса на политическа воля” и нейни “действия срещу презастрояването”.

Тези твърдения са лъжа.

В гореописания контекст всички твърдения за “натиск” или „сделки“ са само удобен похват да се прикрие реалният проблем - неизпълнение на възложени задачи, непрофесионален начин на работа и невъзможност да се работи в рамките на общата управленска визия.

Реформата, която Столичната община започна, цели ясно разпределение на отговорностите - главният архитект запазва експертната си по закон роля, а стратегическите решения за развитието на града се вземат от избраното политическо ръководство. Тази реформа беше част от предизборната кампания на кмета, беше представена публично и обсъждана с браншови организации още през 2023 г.

С противопоставянето си на реформата арх. Панайотова на практика защитава запазването на модел и практики, които през годините са допринесли за презастрояване, по-ниско качество на градската среда и възможности за непрозрачно влияние в ущърб на обществения интерес.

В началото на мандата си арх. Панайотова заяви, че има готовност да подаде оставка, когато ѝ бъде поискана. Столичната община очаква този ангажимент да бъде изпълнен, за да продължат усилията за изграждане на работеща, прозрачна и отговорна система за градско планиране и развитие на София".