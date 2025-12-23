НАП с важно съобщение за хората с прекъснати здравноосигурителни права

На 30 декември изтича важен срок

Във връзка с дейностите по годишно приключване и архивиране на данни в информационните системи на Национална агенция за приходите (НАП) за 2025 г. и подготовка за работата им през 2026 г., в периода от 1 до 5 януари 2026 г. няма да бъдат актуализирани данните за здравноосигурителния статус на лицата, съобщиха от приходната агенция.

В цитирания период информацията за здравноосигурителен статус, достъпна чрез електронната услуга от официалната интернет страница на НАП, ще бъде актуална по данни, приети в НАП към 31 декември, включително.

Във връзка с въвеждане на еврото в България и подготовка на системите за плащания, здравните вноски, наредени в периода от 1 януари до 4 януари 2026 г. включително, ще постъпят по сметката на НАП в БНБ на 5 януари. Предвид извършването на всички горепосочени дейности, в този период агенцията няма да приема и картови плащания, включително чрез електронните услуги „Справка за задълженията с възможност за плащания“; „Плащания на задължения“, във връзка с което няма да се актуализират и данните за здравноосигурителни права.

Лицата, с прекъснати към момента здравноосигурителни права могат да избегнат неблагоприятните последици от това, като платят дължимите здравни вноски до обяд на 30 декември 2025 г. Обръщаме внимание, че за възстановяване на правата задължително преди плащането е необходимо да има подадена декларация Образец 7, въз основа на която да има изчислени задължения за здравно осигуряване. Информация дали има такива задължения може да се види чрез електронна услуга “Справка за задължения с възможност за плащане“ или в офис на НАП.