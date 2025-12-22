Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, 22 декември 2026 г.

Министерският съвет ще проведе заседание във вторник, 23 декември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за изменение на Решение № 502 на Министерския съвет от 2024 г. за възлагане на „Български пощи“ ЕАД да извършва услуга от общ икономически интерес „Обмяна на каса на банкноти и монети от левове в евро, чрез пощенски станции на територията на Република България“.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

3. Проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2025 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и проект на Решение за увеличаване капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение Варна“ ЕООД.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

4. Проект на Постановление за изменение на Наредбата за отговорността и за прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, приета с Постановление № 176 на Министерския съвет от 2018 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

5. Проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2025 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и проект на Решение за увеличаване на капитала на „Транспортен диагностично-консултативен център“ ЕООД, гр. Бургас.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

6. Проект на Решение за определяне на председател на Агенцията за ядрено регулиране.

Внася: заместник министър-председателят

7. Проект на Решение за приемане на Административен мониторингов доклад за изпълнението през 2024 г. на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030).

Внася: заместник министър-председателят

8. Проект на Постановление за приемане на класификатор на длъжностите в администрацията и на номенклатура на кодовете на длъжностите от класификатора на дипломатическите длъжности.

Внася: заместник министър-председателят

9. Проект на Постановление за изменение на Постановление № 426 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения.

Внася: министърът на финансите

10. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по Дело Т-586/25 на Общия съд на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административния съд - Варна, по образувано пред него касационно административнонаказателен характер Дело № 38/2025 г., със страни – жалбоподател: Д. П. П., и ответник - директорът на Териториална дирекция Митница Варна.

Внася: министърът на финансите

11. Проект на Решение за възлагане на Националната агенция за приходите да извърши продажба на имущество, отнето в полза на държавата.

Внася: министърът на финансите

12. Проект на Решение за отменяне на решения на Министерския съвет.

Внася: министърът на финансите

13. Проект на Решение за назначаване на Велислава Панова за генерален консул на Република България в гр. Торонто, Канада.

Внася: министърът на външните работи

14. Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между Република България и Съвета на Европа за финансиране на Плана за действие на Съвета на Европа за Украйна „Устойчивост, възстановяване и реконструкция“ 2023-2026 г.

Внася: министърът на външните работи

15. Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и община Велико Търново, от една страна, и правителството на Република Азербайджан, от друга страна, относно сътрудничеството за изграждане и реконструкция на парк „Шуша“ в гр. Велико Търново, Република България.

Внася: министърът на външните работи

16. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдени разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2025 г.

Внася: министърът на външните работи

17. Проект на Постановление за създаване на Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари.

Внася: министърът на вътрешните работи

18. Проект на Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г. по бюджета на Министерството на отбраната.

Внася: министърът на отбраната

19. Проект на Решение за възлагане на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата, обявяването му за имот – публична държавна собственост, и за предоставянето му безвъзмездно за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на структури на прокуратурата в гр. Перник, област Перник.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

20. Проект на Решение за допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

21. Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Карлуково“, разположено в землището на с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч, на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – София.

Внася: министърът на енергетиката

22. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2025 г.

Внася: министърът на енергетиката

23. Проект на Решение за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище „Казармата”, община Ивайловград, област Хасково, и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор.

Внася: министърът на енергетиката

24. Проект на Решение за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – андезити, от находище „Крушевец“, община Созопол, област Бургас, сключен на 20 август 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Пътни строежи 2001“ АД - Бургас, изменен с допълнително споразумение № 1 от 29 февруари 2008 г., и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор.

Внася: министърът на енергетиката

25. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2025 г.

Внася: министърът на правосъдието

26. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на правосъдието

27. Проект на Постановление за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

28. Проект на Решение за одобряване проект на второ изменение на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Внася: министърът на труда и социалната политика

29. Проект на Решение за даване на съгласие Управляващият орган на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд +, да сключва административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на до 5,59 на сто над бюджета на Програмата във връзка с мерки и дейности за подкрепа на най-нуждаещите се лица.

Внася: министърът на труда и социалната политика

30. Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на труда и социалната политика

31. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2025 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

32. Проект на Решение за одобряване проект на второ изменение на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд +.

Внася: министърът на образованието и науката

33. Проект на Решение за удължаване срока за изпълнение на Национална програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“, приета с Решение № 732 на Министерския съвет от 2021 г.

Внася: министърът на образованието и науката

34. Проект на Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

35. Проект на Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 година.

Внася: министърът на земеделието и храните

36. Проект на Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г. и максимални размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2025 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

37. Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 616 на Министерския съвет от 2024 г. за определяне на условията за предоставяне на заем на „Напоителни системи“ ЕАД и за неговото възстановяване и за одобряване проект на договор между Министерството на земеделието и храните и „Напоителни системи“ ЕАД за предоставяне на заема и за одобряване на проект на Допълнително споразумение за изменение на договора за предоставяне на заем на еднолично акционерно дружество със сто процента държавно участие в капитала – „Напоителни системи“ ЕАД, сключен между Министерството на земеделието и храните и „Напоителни системи“ ЕАД.

Внася: министърът на земеделието и храните

38. Проект на Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за медицинските изделия, приета с Постановление № 339 на Министерския съвет от 2011 г.

Внася: министърът на здравеопазването

39. Проект на Решение за одобряване на Междинен доклад за изпълнение на Програмата от мерки за постигане/поддържане на добро състояние на морската околна среда към Морската стратегия на Република България за периода 2022-2027 г.

Внася: министърът на околната среда и водите

40. Проект на Решение за одобряване проект на изменение на Програма „Околна среда” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет.

Внася: министърът на околната среда и водите

41. Проект на Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. максимални размери на ангажиментите за разходи , които могат да бъдат поети през 2025 г. по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2025 г.

Внася: министърът на околната среда и водите

42. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г. и за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г., по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

43. Проект на Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г. по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

44. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2025 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията.

Внася: министърът на културата

45. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2025 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2025 г., приета с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на културата

46. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг.

Внася: министърът на финансите

47. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Внася: министърът на финансите

48. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация.

Внася: министърът на труда и социалната политика

49. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2008 г.

Внася: министърът на електронното управление