Запрянов: Очакваме в началото на февруари ЕК да одобри девет нови проекта за модернизация на армията ни

„Всеки един от вас може да бъде горд": Министърът на отбраната поздрави българските военни, участващи в мисии зад граница

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов поздравиха българските военнослужещи, участващи в мисии и операции извън страната. Традиционната видеоконферентна връзка с командирите на контингенти се проведе днес, 22 декември, в Министерството на отбраната.

„Всеки един от вас може да бъде горд, че е допринесъл за укрепването на националната и регионалната сигурност, за утвърждаването на авторитета на българската армия в рамките на ЕС и НАТО“, каза министър Запрянов. Той подчерта, че във време на нараснали предизвикателства пред сигурността в световен мащаб на участниците в мисии и операции извън страната се пада отговорността да затвърдят ролята на Българската армия като надежден съюзник и партньор, както и равноправно и достойно да участват в запазването на мира и сигурността. В този контекст министър Запрянов отбеляза важната роля на военнослужещите за стабилността на Балканите.

„Благодаря ви за доблестната служба, за твърдостта и мъжеството, с които изпълнявате вашия професионален дълг. Гордеем се с вас“, каза министър Запрянов и пожела на военнослужещите и техните семейства здраве и благополучие.

„Постиженията на нашите въоръжени сили през тази година дават основание за още по-висока мотивация и оптимизъм“, каза министър Запрянов. Сред основните постижения той посочи 30% увеличение на възнагражденията на военнослужещите, повишило интереса към военната професия; завършването на новия кораб „Храбри“ и приемането му в състава на ВМС, доставката на първите осем самолета F-16 Block 70 за ВВС, договора за придобиването на нови зенитно-ракетни комплекси IRIS-T, изработването на национален план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по инструмента SAFE.

„Очакваме в началото на февруари Европейската комисия да одобри деветте нови проекта за модернизация на нашите въоръжени сили на стойност 3,2 млрд. евро, с което ще дадем един наистина силен тласък за ускоряване на модернизацията на въоръжените сили“, заяви министърът на отбраната.