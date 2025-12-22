Готов е първи етап от ремонта на моста над р. Въртопо

Приключва по-рано от очакваното

Завършва първият етап от ремонта и подмяната на оборудването на моста над р. Въртопо в София - съоръжение, по което минава ключово трасе на метрото, съобщи кметът Васил Терзиев във фейсбук страницата си.

По думите му ремонтът е трябвало да приключи през април 2026 г., но благодарение на добрата организация и координация първата част ще приключи по-рано.

Мостът свързва районите “Младост” и “Студентски” и се обновява за първи път чрез възстановяване на инфраструктурата, подменяне на тротоарите и модернизиране на осветлението за по-добра видимост и по-висока сигурност, пише Терзиев.

До средата на януари 2026 г. се очаква южното платно да бъде отворено за движение, а ремонтните работи ще продължат в срещуположното платно при подходящи метеорологични условия, съобщава още той.

Освен това са изградени участъци от ул. “Проф. Живко Сталев”, “Едуард Генов” и “Мирела Френи”. Така, в район “Студентски”, кв. “Малинова долина” получава още една връзка към Околовръстен път и три нови улици, пише Терзиев.

Предстои и засаждане на над 100 дървета - 49 по ул. “Проф. Живко Сталев” и 55 по ул. “Едуард Генов” при подходящи метеорологични условия.

Подобренията ще продължат последователно, с реални резултати и фокус върху ежедневието на хората, уверява кметът.