311 000 винетки изтичат през януари

През първите два месеца на 2026 г. изтича валидността на над 682 хил. годишни винетки за леки автомобили. От тях около 311 хил. изтичат през януари, а над 371 хил. през февруари, съобщиха от АПИ.

Всеки шофьор може да провери срока на винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата www.bgtoll.bg от бутон „Проверка на винетка“. След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на винетката, независимо откъде е купена – от обекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ или в търговската мрежа на партньорите на АПИ. Статусът може да е „активен“, „с изтекъл срок“ или „неизползван“ в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.

До 21 декември са продадени над 6,7 млн. винетки, а приходите от тях са над 312 млн. лв. Традиционно най-предпочитани от шофьорите са годишните и седмичните. От всички продадени годишните са 2 573 621 бр., седмичните – 2 565 161 бр., следват месечните – 827 424 бр., уикенд винетките – 691 385 бр., и тримесечните – 107 522 бр.

От 1 януари 2026 г. цените на винетките не се променят и ще са същите каквито са и в момента, но ще се изписват в евро и лева. Преизчисляването ще се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и няма да изискват допълнителни действия от потребителите. При плащане в брой през януари 2026 г. ще бъде възможно плащане както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната валута. Плащанията по електронен път ще се извършват в евро.

Цените на винетките през 2026 г. са следните:

Годишна – 49,60 евро (97 лв.)

Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)

Месечна – 15,34 евро (30 лв.)

Седмична – 7,67 евро (15 лв.)

Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)

Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г.

Еднодневната винетка ще бъде въведена от 3 февруари 2026 г. Тя ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за срок от 24 часа.

Шофьорите следва да имат предвид, че във връзка с подготовката за въвеждането на еврото ще има временни прекъсвания на платежните системи на Националното тол управление. От 22 декември до 31 декември 2025 г. временно няма да може да се купува винетки чрез банков превод през интернет страницата www.bgtoll.bg и мобилното приложение.