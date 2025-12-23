Още две имена в „Дървото на живота“ във ВМА

В навечерието на коледните празници „Дървото на живота“ във Военномедицинска академия (ВМА) бе обогатено с имената на последните донори, дали шанс на други да живеят.

2025 година бележи важен етап за Академията – бяха извършени първите бъбречни трансплантации в лечебното заведение. Това е резултат от дългогодишна подготовка, екипност и последователни усилия за развитие на трансплантационната дейност във ВМА. Затова и двете листчета бяха закачени от доц. д-р Кремена Петкова и д-р Огнян Гъцев от екипа на проф. д-р Илия Салтиров в Клиника „Урология“.

През последната година в Академията са извършени 6 чернодробни и 2 бъбречни трансплантации – операции, които не просто спасяват живот, а дават ново бъдеще на пациенти и техните семейства. А „Дървото на живота“ е символ на признателност към донорите и техните близки, а всеки нов лист на него носи със себе си история, болка, надежда и спасение.

ВМА остава ангажирана с мисията си да развива трансплантационната програма в България чрез целенасочено обучение на медицински специалисти и технологичното обезпечаване на дейността.