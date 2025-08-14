Трима кандидати в надпревара за зам.-омбудсман

Мария Филипова не каза дали би станала служебен премиер

Трима кандидати се борят за поста заместник-омбудсман - действащият председател на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова, бившият депутат и експерт по права на хората с увреждания Деница Димитрова и правозащитникът Марина Кисьова де Хеус.

Мария Филипова, издигната от Асоциация “Активни потребители”, обеща приемни в малките населени места, действия срещу безводието, нелоялните договори и високите цени на електроенергията. Филипова заяви, че ще отговори само на държавния глава дали би станала служебен премиер, но щяла да изпълни конституционните си задължения.

Деница Димитрова, номинирана от Националната мрежа за децата, акцентира върху закриването на интернатите, по-добрите помощни средства за хора с увреждания, информираността за еврото и отхвърлянето на Истанбулската конвенция.

Марина Кисьова де Хеус, предложена от Фондация “Екатерина Каравелова”, постави приоритет на модернизацията на институцията, законови промени срещу домашното насилие, повече права за жените и достъп до питейна вода. Единствена заяви готовност да поеме поста служебен премиер при тежка криза.

Резултатите от изслушването ще бъдат обявени днес, а в понеделник омбудсманът ще предложи кандидата с най-висока оценка на парламента.