Трима от кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията бяха допуснати за участие

Номинационната комисия засега допусна за участие в следващия етап от процедурата трима от четиримата кандидати за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

Кандидатите са - адвокат Аделина Натина-Зиколова, юристът Мария Даскалова, Петър Коев и Стоян Петков, които са служители в Комисията. Днес на своето второ заседание номинационната комисия не се произнесе по допустимостта на кандидата Аделина Натина – Зиколова поради непълнота във внесените от нея документи, като ѝ даде тридневен срок за предоставянето им, съобщи БТА. Става въпрос за втора част от декларацията ѝ за имущество и интереси, както и декларация-съгласие за проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Следващото заседание на номинационната комисия ще бъде на 15 август, като тогава трябва да се разгледа отново допустимостта на кандидата Аделина Натина-Зиколова.