Узбекистанец и руснак се удавиха в морето край Дюни

В района на скалите на нос "Агалина", разположен между къмпинг "Веселие" и курортно селище "Дюни", възникнал инцидент, при който 18-годишна украинка и 22-годишен узбекистански гражданин скочили от скалите в морето, но поради голямото вълнение започнали да бедстват. На помощ се притекли случайни граждани, които успели да извадят момичето, но мъжът изчезнал.

Впоследствие тялото на узбекистанеца е забелязано, заклещено в скалите на нос "Агалина", но едва около 09.30 ч. на 09.08., при подобряване на вълнението, е извадено от екип на РДПБЗН – Бургас.

Спасената украинка е с пневмония, настанена в държавната болница в Бургас.

В морето срещу пост №6 на плаж "Хармани" в Созопол пък се е удавил 63-годишен руски гражданин, неорганизиран турист.

При извършения оглед видими следи от насилие не са установени. Тялото на руснака е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.

Както "Труд news" писа, става дума за популярния руски театрален режисьор Юрий Бутусов.