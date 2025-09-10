Фалшива обява за продажба на имот разбуните духовете в Бургас

Скандална фалшива обява в интернет, в която се съобщава за "продажба на държавен имот в квартал "Сарафово", вече се проверява от органите на МВР, предаде кореспондентът на "Труд news" за региона.

Областният управител на Бургас Владимир Крумов е подал сигнал след установена злоупотреба с публикуваното съобщение.

Областна администрация Бургас е категорична, че не e продавала и няма да продава теренът с площ 14 403 кв. м., за който е съставен акт за частна държавна собственост.

Желанието на местните жители е на мястото да бъде изграден парк. Съгласно това Областна администрация и Община Бургас работят по процедура за промяна на подробния устройствен план.

Целта е обособяване на самостоятелен парцел, който да бъде безвъзмездно прехвърлен на общината за обществени нужди, заяви губернаторът Владимир Крумов. Той отбеляза, че в част от имота има сгради, собственост на търговско дружество, но земята остава държавна и дружеството няма никакви права да я продава или да извършва сделки с нея.

„Категорично заявявам, че държавната собственост се управлява единствено и само при строго определени от закона процедури. В случай на продажба това се извършва чрез публични и прозрачни механизми, които гарантират информираност и равен достъп. Никога, подчертавам никога, това не става с обяви по сайтове за недвижими имоти. Подобни злоупотреби са недопустими и ще получават незабавна реакция от страна на държавата“, коментира областният управител.

Той призовава гражданите да бъдат особено бдителни и да не се поддават на подвеждаща информация.

„Всеки сигнал за злоупотреба ще бъде щателно проверяван и предаван на компетентните органи. Държавният интерес и общественият интерес на хората от квартал „Сарафово“ са на първо място, и ние няма да допуснем те да бъдат застрашени“, категоричен е Крумов.