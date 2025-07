Фицо: Словакия никога няма да подкрепи отказа на ЕС от руски газ

Словашката република никога няма да подкрепи инициативата REPowerEU, която предвижда страните от Европейския съюз да се откажат от руския газ от 1 януари 2028 г.

Словашкият премиер Роберт Фицо написа за това в писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на страницата му в социалната мрежа X.

