Арестуваха две "вещици" от Букурещ, измамили жена с над 30 000 евро за ритуали за сватба

Две жени бяха задържани от полицията в Букурещ, след като измамиха трета, твърдейки, че ще извършат "ритуал за съюз с любимия човек" и ще решат здравословни проблеми, причинени от "магии и проклятия" от миналото. По този начин двете са получили над 30 000 евро от пострадалата и са я принудили да продължи да им дава пари, предава румънският телевизионен канал Digi24.

Столичната полиция съобщи в петък, че полицейски служители от полицейски участък 21 в Букурещ, под координацията на прокуратурата към Шести районен съд, са изпълнили две заповеди за претърсване на домове в Букурещ и окръг Гюргево по наказателно дело за измама, с щети в размер на 30 950 евро.

"Между 6 и 17 юни 2025 г., жена, с подкрепата на друга жена, използвайки фалшиви качества, съответно представяйки се в социалните мрежи като притежаващи свръхестествени сили и извършвайки различни окултни ритуали, е подвела лице под претекст, че чрез методи, специфични за магьосничеството, ще реши различни лични проблеми, в който контекст тя би го определила и го принудила да преведе 30 950 евро", съобщава цитираният източник, според News.ro.

След разследването е установено, че когато пострадалата е искала да прекрати тези действия, двете са я заплашили и са я принудили да продължи да им превежда парични суми. След претърсванията бяха иззети няколко интересни предмета, включително електронни устройства, за които се твърди, че са използвали, документи и предмети, използвани за извършване на окултни ритуали и магьоснически действия.

Идентифицирани и иззети са общо 101 500 леи и 12 350 евро. Двете жени са били отведени за разпит и по-късно задържани за 24 часа.

Според съдебни източници двете жени са се представяли като "вещица Клаудия" и "вещица Мария". Те са казали на жертвата, че ще извършат "ритуал на съюз с човека, когото обича", и че по-късно тя ще трябва да разреши няколко сериозни здравословни проблема, причинени от "магии и проклятия" от миналото. Освен това, всеки път, когато жертвата се опитвала да спре, двете я заплашвали, че всичко ще ѝ се обърне срещу нея, включително и магиите, които са премахнали, за да ѝ помогнат.