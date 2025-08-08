Германските власти очакват вълна от руски саботажи срещу жп мрежата

В Германия нараства загрижеността относно заплахите от саботажи на железопътната инфраструктура. Пред Bild правителствени източници са предупредили за възможни атаки срещу инфраструктурата на Deutsche Bahn:

„В момента има повишена заплаха от саботажни дейности или подготовка за такива на германска територия“.

Според публикацията, опасността идва от руските разузнавателни служби, както и от леви екстремисти. Руските агенти вече са под наблюдение от германските разузнавателни служби.

Националният жп превозвач Deutsche Bahn обслужва повече от седем милиона пътници дневно, а железопътната мрежа е с дължина 33 000 километра. Целенасочени саботажни актове биха могли да парализират големи части от страната.

Миналата седмица бяха регистрирани два палежа на железопътната линия между Дюселдорф и Дуйсбург. Ляворадикалната групировка Angry Birds пое отговорност за тях. Друг саботаж е регистриран в Саксония-Анхалт.

Германските служби за сигурност също засилват наблюдението на руските разузнавателни дейности. Разглеждат се различни форми на насилие, като например палежи, опасна намеса в движението на влаковете или повреда на оборудване, които биха могли да засегнат десетки хиляди хора.