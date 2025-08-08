Лукашенко: Ще последва ядрен отговор в случай на военна агресия срещу Беларус

Президентът на Беларус Александър Лукашенко е заявил пред списание Time, че е готов да използва ядрено оръжие в случай на военна агресия срещу републиката. Фрагменти от интервюто са публикувани от БелТа.

"Нито Путин, нито аз, никой не иска да използва ядрено оръжие. Ние не сме самоубийци. Но вашите сателити, вашите приятели, съюзници нека също разберат това, и аз открито заявих: ако някой престъпи границата ни, ще отговорим веднага с цялото оръжие, с което разполагаме. Това не е заплаха, просто предупреждавам", посочва Лукашенко.

"Русия има достатъчно сили, за да ни подкрепи. Ние се готвим за война. Заявих го откровено: всеки ден, всеки месец се готвим за война, за да я избегнем. Знаем какво да правим. Извлекли сме поуки от всички последни войни“, посочва той.

"Нашата концепция се основава на това, че сме готови да нанесем неприемливи щети на Полша, Литва, Латвия, Естония - на всеки, който ще воюва срещу нас. Неприемливи щети. Аз съм един от елементите, които току-що описах. Затова те разбират, че в този случай може би няма да спечелим войната, но ще им нанесем сериозен удар. И Русия в степента, която ни е необходима днес, помага и ще помага като съюзник“, подчертава Лукашенко.

Той също така посочва, че е подписал съответния указ, който регламентира боравенето с ядрено оръжие. "То се намира в складовете на тези, при които трябва да бъде. Ние ясно разбираме и представяме какво е това, как да го правим. Целите са определени“, заявява президентът на Беларус.

В същото интервю той заявява, че в Беларус вече са определени и се подготвят първите позиции за разполагане на руския ракетен комплекс "Орешник“. Комплексите, както той очаква, ще бъдат доставени до края на тази година.