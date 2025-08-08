Украйна е готова да приеме прекратяване на огъня по сегашната фронтова линия

Украйна е готова да приеме прекратяване на огъня, "което ще сложи край на войната по сегашните фронтови линии", но е против международното признаване на контолираната от Русия територия, пише The Telegraph, позовавайки се на източници.

"Конституцията на страната не позволява на президента или парламента едностранно да променят териториалния състав на страната или да се примиряват с нарушаването на нейната териториална цялост“, се посочва в статията.

Въпреки това, според изданието, президентът на Украйна Володимир Зеленски признава, че освобождаването на завзетата от Русия територии с военни средства вече е невъзможно и ще трябва да се търсят дипломатически решения.

На 7 август полската медия Onet съобщи, че специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф по време на посещението си в Москва на 6 август е предал на руския президент Владимир Путин "много изгодно предложение“ от администрацията на Доналд Тръмп.

Според медията, ключовите точки са следните: прекратяване на огъня в Украйна, но не и мир; фактическо признаване на завзетите от Русия територии чрез отлагане на обсъждането на този въпрос за 49 или 99 години; отмяна на повечето санкции, наложени на Русия, и в дългосрочен план връщане към енергийно сътрудничество, т.е. внос на руски газ и нефт.

В същото време в пакета от предложения няма гаранция за неразширяване на НАТО. Москва също не е получила обещание, че военната подкрепа за Украйна ще бъде прекратена.

Същия ден съветникът на президента на Украйна по комуникациите Дмитрий Литвин опроверга тази информация.

"Вчера по време на разговора между лидерите нищо подобно не е било споменавано, а Уиткоф не е казвал нищо подобно, той е говорил за други неща“, подчертава Литвин.