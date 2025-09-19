Хамилтън продаде всичките си коли

Шок и ужас – седемкратен световен шампион във Формула 1 не притежава нито една кола! Признанието направи Люис Хамилтън преди Гран при на Азербайджан. В автопарка на пилота на Ферари имаше автомобили за над 10 милиона евро.

Един от най-скъпите беше изключително рядък модел Форд Мустанг Шелби Кобра, който струва 1,5 милиона. Като дългогодишен състезател на Мерцедес, британецът притежаваше най-различни скъпи екземпляра на британската фирма. При идването си във Ферари се сдоби с бегачка на компанията за 2,5 милиона евро.

През 2021 година Хамилтън продаде Пагани Зонда за 9,3 милиона.

„Вече не притежавам автомобили“, каза бившият световен шампион. Хамилтън стана известен като голям привърженик за опазване на околната среда. Така през 2019-а се раздели и с частния си самолет.

Хамилтън не е единствената звезда от Формула 1 с подобна постъпка. Четирикратният световен шампион Себастиян Фетел също продаде колекцията си от автомобили в името на опазването на околната среда.