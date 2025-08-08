Хиляди порции "миди с ориз" ще раздават в Царево

Рибен фест Царево 2025 се завръща на Южното Черноморие с пълна сила на 6 септември. Една от най - големите атракции ще бъде кулинарно шоу на Ути Бъчваров, който ще приготви хиляди порции "миди с ориз", събиращи вкуса на Черноморието в един огромен тиган. Преди него, на сцената ще се разрази истински кулинарен дуел – „Сладко vs Солено“ – с участието на популярния готвач и собственик на заведение в региона Ханес Перфлер и местни звезди.

Царевци са известни в селищата на целия Бургаски залив като най - добрите майстори на осоляване на паламуда. Те винаги пазят в тайна рецептите си, но ще представят по време на шоуто собствено производство от миналогодишния улов.

Празникът ще е в центъра на Царево, посветен на рибата и морето. На откритата сцена вечерта ще се качат Deep Zone Project, Папи Ханс и др.

Община Царево ще подари на публиката и специално дрон шоу, което ще предаде още енергия на фестивала.