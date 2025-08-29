Termos.bg – Лидер в решенията за отопление, охлаждане и комфорт у дома

Разговаряме с един от основателите на Termos.bg – водещ онлайн магазин, който предоставя иновативни решения за отопление и охлаждане на дома.

- Как възникна идеята зад Termos.bg?

- Termos.bg се роди от желанието ни да предложим на българските потребители цялостно решение за комфорт у дома и в офиса – от климатици и отоплителни уреди до цялостни системи за климатизация и енергийна ефективност. С бизнес партньора ми работим в тази индустрия над 25 години и, когато дигиталната търговия започна да нараства с толкова бързи темпове, видяхме, че липсва онлайн платформа, която да съчетава висококачествени марки, професионално обслужване и експертни съвети. Така създадохме Termos.bg – място, където модерните технологии срещат удобството и доверието. Ако, например, отворите страницата ни с климатици – https://termos.bg/product-category/klimatici/ – ще забележите колко широко разнообразие от системи предлагаме, както и разнообразните аксесоари, които допълнително улесняват живота на потребителите ни.

- Какви бяха най-големите предизвикателства по пътя ви дотук?

- Едно от основните ни предизвикателства беше да наложим стандарт за качество в пазар, в който често цената е приоритет пред дълготрайността и ефективността. Много хора избират климатична техника, която им е препоръчал съсед или роднина. Това, обаче, лесно може да доведе до погрешна покупка, защото не се съобразяват с нужната мощност или конкретното помещение. Затова заложихме на подробни описания на нашите продукти, професионални консултации и прозрачна комуникация с клиентите си. И, разбира се, всяка онлайн продажба се потвърждава от наш експерт, за да сме сигурни, че уредът, който клиентът си е избрал, отговаря както на неговите нужди, така и на изискванията на помещението.

Освен това логистиката също се оказа предизвикателство, защото целта ни беше да гарантираме бързи доставки в цяла България и безпроблемно обслужване след продажба – нещо, което успяхме да постигнем въпреки трудностите.

- Как подбирате марките, които предлагате в сайта си?

- В Termos.bg предлагаме само проверени производители на климатици и отоплителни системи, бойлери и пречистватели на въздух, които отговарят на строгите ни критерии за качество, енергийна ефективност и екологична отговорност. Обръщаме внимание на репутацията на марката, издръжливостта на продуктите, гаранционните условия и наличието на сервизна мрежа в България. Така можем да сме сигурни, че клиентите ни получават не просто продукт, а дългосрочно решение.

Понякога се срещаме с доставчици, които предлагат примамливи търговски условия, но не добре развита сервизна политика, без ясни срокове за доставка на резервни части, което автоматично ни отказва от партньорство. С годините опит разбрахме, че бизнес не се прави на всяка цена. За нас дългосрочната перспектива и предсказуемостта са по-важни в работата с доставчици, клиенти и партньори.

- Кое продължава да ви вдъхновява и до днес?

- Най-голямата ни мотивация е обратната връзка от клиентите – когато споделят, че климатиците и отоплителните системи, които са закупили при нас, са подобрили ежедневието им, осигурили са им повече уют и са намалили сметките им за ток. Това ни кара да продължаваме да работим и да търсим за още по-добри решения.

- Какви са бъдещите ви планове?

- Планираме да разширим каталога си с още повече иновативни и енергийно ефективни решения за отопление, охлаждане и пречистване на въздуха. Работим върху внедряване на онлайн конфигуратори, които ще помагат на клиентите да изберат най-подходящия климатик или отоплителна система според спецификите на своя дом или офис. Дългосрочната ни цел е Termos.bg да бъде синоним на качество, комфорт и иновация.