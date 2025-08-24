В ложата на Лорда: За яйцата и кокошките в българската естрада

Мирише на мухлясали взаимоотношения и изкривен модел на общуване

Това и проблемът на естрадата ни - повечето изпълнители са на пълен плейбек, отношенията им - също

Новините от последните дни не са добри за българската поп музика. Отвсякъде мирише на кюфтета и първичност. Мирише на мухлясали взаимоотношения и изкривен модел на общуване между автори и изпълнители. Няма да споменавам имена, защото това ще утежни допълнително нажежената обстановка, но ще кажа мнения и ще предложа решения. Защото не искам лачените обувки на сцената да се превръщат в кецове и не искам да има болки нито отляво, нито отдясно.

Замесените са мои приятели, макар и аз да не вярвам много в това приятелство. Прегръдки, честитки за рожден ден, поделяме сцени и си се усмихваме, сигурно от немай-къде. Единият е изпълнител, другият композитор. Единият е проводник на таланта на другия, но пък за сметка на това се облагодетелства много повече. Дали е честно или не, мога да отговоря, но това няма да промени нещата.

Ще застана на страната на композитора в този спор, защото славата му на такъв е чудесен комплимент, но животът изисква плащане на сметки, поддържане и повишаване стандарта на живот.

Справедливостта е третата страна тук, а тя очевидно е в годишен летен отпуск или е на лечение в някой диспансер.

Очевидно в този дует не е имало приятелство, в класическия смисъл на думата, имало е търпение и неудобство. Докато единият изкарва десетки хиляди, другият може би обмисля харчовете си. Това е несправедливо и докато Справедливостта се пече някъде на слънце или обитава сенките, усойните гънки на едно взаимотворчество се задълбават и събират нечистотии между тях.

Не е честно и за българският почитател. Той не иска да чува кой крив и кой прав. Той иска между кафетата и кюфтетата да чуе любимите си песни, докато някъде възвират авторски взаимоотношения на пълен плейбек. Това и е проблемът на естрадата ни, че повечето изпълнители са на пълен плейбек, а отношенията им - също. Дългогодишен навик, който прави обстоятелствата да изглеждат винаги на ръба на внушението, че всичко е наред, докато вътре къкри бобът на провинциализма и примирението. Колко е лесно всичко това да е скрепено с договор, да се взема предвид Законът за авторското право, да се очистят и двете страни от опасността, която този казус сочи. И когато някога, това се поправи, дано всичко остане там, преди сто лета и да не се повтаря по първи петли.

Fashion idol

Саймън Уилсън

Основателят на знаменитата бижутерийна компания Butler&Wilson Саймън Уилсън, е сред най-ексцентричните личности във Великобритания. На този кадър той позира с великолепно сако, импониращо на натюрела и бизнеса му. Лъскавата материя е в абсолютен синхрон с произвежданите от него бижута, част от които са разположени по модела до него. Саймън е звезда на QVC, а негови произведения са носени от най-големите световни звезди.

Мими Иванова на концерт в Борисовата

Музикална легенда развълнува Орлин Павлов

Поп звездата Орлин Павлов изрази огромна благодарност към Мими Николова, която посети негов концерт. На концерта му в Борисовата градина Мими Николова не само присъства, но и остана до самия край – с внимание, усмивка и топлина, които заредиха певецът с още повече любов към музиката. Възторженият носител на „Певец на годината“ допълва ентусиазма си, че с нейния пример и талант продължава да вдъхновява поколения, а името й песните й ще останат завинаги в златните страници на българската култура. Мими Николова е първият носител на „Златният Орфей“ и изпълнител на десетки незабравими хитове. Орлин благодари за този концерт и на музикантите Александър Славчев - китара , Кристиян Желев - барабани , Пламен Денчев- пиано и Симеон Панов за прекрасния звук.

Лорд Роуз с писмо до българи

Бизнесменът и благотворител лорд Мартин Роуз изпрати поздравителен адрес до организаторите и присъстващите на Британско Българският Бизнес Бал в Лондон. Той развълнувано благодари за предстоящата подкрепа, която ще бъде събрана по време на събитието и ще бъде предадена за закупуване на въздушна линейка. Самият лорд Роуз прави свое събитие със същата кауза на 2 ноември, когато ще бъде обявено и българското дарение. Британско Българският Бизнес Бал в Лондон ще се проведе на 12 октомври а почетна дама на вечерта ще бъде Светла Евтимова.