ЦГМ ще вкара билетите и картите за градския транспорт в телефоните до няколко месеца

Центърът за градска мобилност (ЦГМ) ще вкара билетите и картите за градския транспорт в дигиталните портфейли на телефоните до няколко месеца.

"Няма да е необходимо да носите физическа пластика. Дори при изтощена батерия ще може да се валидира виртуалната карта, а всички валидатори ще бъдат сертифицирани за работа с този нов тип носители", съобщава Симеон Ставрев, общински съветник, член на постоянните комисии в СОС по транспорт и пътна безопасност и по опазване на околната среда.

"Новата услуга е технически готова и ще стартира възможно най-скоро. Подобна интеграция позволява незабавно издаване на нова карта, лесно презареждане и проследяване на историята на пътуванията – пояснява Ставрев. Според статистиката, с която той разполага, пътуванията с обществения транспорт, които са направили гражданите и гостите на София само до юни 2025, са над 56,26 милиона. – Градът вече е спестил 4501 км хартия от неиздадените хартиени билетчета."