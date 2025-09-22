Без компенсации  за спряно парно  в столицата

“Топлофикация София” дължи 2,1 млрд. лв.

“Топлофикация София” не разполага със средства, за да компенсира жителите на столичния квартал “Дружба 2” за спирането на топлата вода и парното от октомври до Нова година. Това заяви изпълнителният директор на дружеството Петър Петров. По думите му, софиянци ще остават без топлоподаване в района максимум за 15 дни, като първоначално ще бъде спряна топлата вода на 2 октомври за три дни.

“Ние сме разделили целия район на пет зони. Тези пет зони имат между четири и шест карета”, каза шефът на дружеството. Той обясни, че ремонтът може да бъде извършен като за всяко каре топлоподаването бъде спирано за срок от 6 до 15 дни. Но Петров не можа да гарантира, че всички жители на квартала ще имат отопление за Коледа и Нова година.

Дълговете на “Топлофикация София” към “Булгаргаз” са 2,1 млрд. лв. Според Петров цената на парното в София е ниска и е трябвало да бъде значително по-висока, за да извършва спокойно дружеството ремонтите си. По думите му, дружеството е разбрало за проблема в “Дружба” след края на миналия отоплителен сезон, въпреки че е имало подадени 935 жалби от 97 сгради за проблеми. Когато направихме измервания установихме загуби от 150 тона на час вода само в този район, каза шефът на “Топлофикация София”.