Проф. Кантарджиев алармира: Идва ковид- мутация, а грипът ще удари скоро

Сезонът на респираторните инфекции наближава, а епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев предупреди за очаквана нова мутация на ковид-19. Според него първо ще се появи вариант на вируса, а след това може да се увеличат случаите на грип и други респираторни заболявания.

Експертът препоръчва да се подсигурят ваксини срещу грип още сега. За най-малките скоро ще бъде налична нова противогрипна ваксина, която се капе в носа, макар и в ограничени количества. “Хората, които търсят противогрипни ваксини в аптеките, да ги купят сега. Те могат да се съхраняват до един месец във вратата на хладилника и след това да се поставят,” каза Кантарджиев.

“Малко повече ваксини ще има от миналата година, но търсенето е голямо, което показва че българите всъщност разчитат на ваксините”, допълни той. Кантарджиев подчерта, че със захлаждане на времето обикновено първо се увеличават коронавирусите. Той обясни, че първите случаи на грип ще бъдат регистрирани през ноември. “Грипните ваксини е хубаво да се правят в края на октомври, началото на ноември. Тогава е времето за превенция на заразяването”, уточни проф. Кантарджиев. Той препоръча всички хора над 65 години да си поставят ваксината. Тя е по желание и е безплатна за тях.