Циклонът умира, нови дъждове в понеделник

Сняг затвори прохода “Петрохан” и магистрала “Хемус” към София

Промениха и разписанието на влаковете

Средиземноморският циклон, който донесе порои и наводнения в много градове от страната умира, но идат нови дъждове в понеделник, коментира пред “Труд news” климатологът Симеон Матев. Той успокои, че валежите които ще започнат от понеделник и ще продължат до сряда няма да са така интензивни като тези от четвъртък и петък. Матев обясни, че в първия ден на уикенда ще вали само в някои райони на Родопите.

Проливните валежи няма да спрат скоро - средиземноморският циклон се движи изключително бавно и ще задържи дъждовната обстановка поне още едно денонощие, предупреждават от НИМХ.

“От повече от 30 часа, както е започнала обстановката, вали и не спира. За съжаление сме в средата на обстановката. Тоест, имаме още едно денонощие, в което ще има валежи. Така че никак не е за подценяване - където и да е, в равнината, в планината, навсякъде. Тъй като наистина много бавно преминава центърът на средиземноморския циклон през северните райони на Гърция, ще се изнесе през проливите и през черноморското ни крайбрежие. Тоест, първо в източна България ще има още валежи.”, обясни Анастасия Стойчева, НИМХ.

Улиците на Бургас се превърнаха в реки.

Наводнения имаше в Пловдив, Бургас, Царево, Созопол. В Царево бе обявено бедствено положение, в Бургас кметът Димитър Николов обяви частично бедствено положение.

В центъра на града се оказа, че има наводнени къщи и апартаменти. Жилищата със стари дограми буквално плуваха във вода. Възрастни хора бяха евакуирани в домовете на децата си.

Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. “Победа”. Движението от комплекс “Меден рудник” към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили в района на магазин “Мосю Бриколаж”. Затворен е сухопътният достъп до рибарското пристанище “Крайморие”, там има преобърнати 5 лодки.

Заради наводнение е ограничено е движението по пътя между Ахтопол и Синеморец.

Около обяд започна евакуация във ваканционно селище Елените, съобщиха от Областнатa управа.

Дъждът и вятърът събориха метална ограда върху коли във Варна.

Паднали дървета промениха графика за движение на някои влакове. Оказа се, че на много места има и повреди в контактната мрежа, съобщиха от БДЖ.

Обилен снеговалеж и счупени клони затвориха прохода “Петрохан” и магистрала “Хемус” към София за няколко часа.

Преливна вълна удави мъж във вилата му

Мария Кехайова

Труд news, Бургас

За загинал мъж във вилата си, между Свети Влас и “Елените”, съобщи кметът на Несебър Николай Димитров. Други три жени са бедствали в къщите си и са спасени от служители на пожарната. Приливната вълна е дошла от затлачено близко дере.

Много улици в Несебър, Слънчев бряг, Св. Влас и Елените са залети с кални реки и буквално изровени и е унищожена пътната инфраструктура. Със сигурност количествата валежи е над 350 литра на кв. м. Около 30 автомобила са залети почти до покривите.

Областният управител Владимир Крумов изведе кризисния щаб на Област Бургас на територията на община Несебър. От различни Районни управления на полицията на други населени места в областта са изпратени високопроходими автомобили, които екипът ни видя на пуснати сирени да пристигат в Св. Влас.