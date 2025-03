Швеция изпрати в Полша шест бойни изтребители JAS 39 Gripen да патрулират границите на НАТО

Швеция участва в мисия за противовъздушна отбрана на НАТО за първи път, откакто е член на алианса, съобщава Business Insider.

Шведските въоръжените сили съобщиха, че шест изтребителя JAS 39 Gripen са кацнали във въздушна база в Малборк, Полша, за да се присъединят към мисия на Алианса за наблюдение на въздушното пространство - NATO Air Policing.

6 Jas 39 Gripen of the 🇸🇪 Air Force, landed at Malbork Air base 🇵🇱, as they prepare to take on #NATO’s enhanced Air Policing Mission for the first time since their accession



NATO Air Policing is a peacetime collective defence mission



Read more: https://t.co/UOgRsXiHJQ pic.twitter.com/brNtMBiuhw