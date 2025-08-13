Шефката на ЕЦБ Кристин Лагард показа българските евро монети

Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард показа българските евро монети, които ще влязат в обращение на 1-ви януари 2026 година.

Лагард отбелязва, че дизайнът поддържа приемственост със сегашните монети в лева.

Ето какво още пише председателят на Европейската централна банка в публикацията си във Facebook:

Вълнуващи новини за България и еврозоната!

Разгледайте за първи път дизайна на българската монета от 1 евро. Макар че ще трябва да почакаме още малко, за да видим тези монети в обращение, този преглед предлага поглед към красивата национална нотка, избрана от Българска народна банка, националната централна банка на България.

Дизайнът запазва приемствеността със сегашните монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ.