4000 млади плувци във Варна застрашени да останат без база за тренировки

Родители и треньори излязоха на протест, общината и клубове търсят съдействие от спортния министър

Близо 4000 варненски деца и младежи, част от които са шампиони, са застрашени да останат без база за подготовка по плувни спортове за продължително време. Причината са затрудненията при поддръжката на плувен комплекс „Приморски“. Още през май РЗИ-Варна издаде предписание, че е нужен спешен ремонт на съоръженията, съблекалните и прилежащата инфраструктура, която е в окаяно състояние. Срокът е до края на август, а ремонтите ще започнат в началото на септември с осигурени в бюджета близо 520 000 лв., увериха от общината.

Въпреки това родители, треньори и малки състезатели излязоха днес на протест пред кметството с искане реконструкциите да се провеждат едновременно, за да се скъси срока на затваряне на плувната база. Те биха тревога, че до дни свършват химичните препарати за пречистване на водата в басейните. За доставката на нови е проведена обществена поръчка, но класираната на второ място фирма обжалва избора в КЗК.

Заради патовата ситуация общината, спортни клубове и общински съветници в писмо търсят съдействие от министъра на младежта и спорта Иван Пешев за бързото разрешаване на казуса. Докато това стане, клубовете сами ще трябва да събират пари за препарати, за да тренират децата, обясниха родители. Те предупредиха, че ще следят под лупа действията на администрацията, откъдето се ангажират ремонтните да приключат за 3 месеца.