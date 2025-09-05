66-годишен помете две деца на пешеходна пътека

Мъж на 66 години блъсна две деца на 11 и 12 години на пешеходна пътека в Радомир, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 4 септември на ул. „Р. Даскалов“.

12-годишното момиче е без сериозни наранявания, а 11-годишното е откарано в болница в София с мозъчно сътресение.

Детето е без опасност за живота.

Шофьорът е тестван за алкохол и наркотици, а резултатите му са отрицателни. Взета му е и кръвна проба за химичен анализ.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.