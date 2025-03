Forbes: Украйна загуби твърде много танкове в Курск

По време на боевете в Курска област загубите на техника на украинската армия бяха почти същите като загубите на руската армия. В това отношение боевете там се различават значително от другите битки в руско-украинската война, пише военният наблюдател Дейвид Акс във Forbes.

Откакто Русия разшири войната си срещу Украйна преди 37 месеца, руските сили са загубили не по-малко от 3200 танка в битка, според анализаторите от проекта Oryx, който документира потвърдените загуби на двете страни.

Украинските сили са загубили около 950 танка. Това означава съотношение на загубите 3,4 към 1 в полза на Украйна.

Но в 8-месечната битка за Курск в Западна Русия, руснаците отписаха 66 танка, а украинците - 55. Това е съошение 1,2 към 1. С други думи - почти равни са.

„Това са лоши новини за Украйна, която според един скорошен анализ трябва да нанася три пъти повече загуби на Русия, за да деградира руската армия успешно... Украинците достигаха този критичен показател преди нахлуването си в Курск през август, но след това руснаците дадоха всичко от себе си, унищожиха или плениха повече танкове, отколкото украинците можеха да си позволят да загубят“, пише Дейвид Екс.

Украинските въоръжени сили влязоха във война през февруари 2022 г. с около 1000 действащи танка — предимно бивши съветски Т-64 и Т-72. След като загубиха около 950 танка от руските действия, получиха още около 850 танка като дарения от своите съюзници и взеха други от дългосрочно съхранение в Украйна, украинците все още имат... поне 1000 танка, изчислява анализаторът.

Руските въоръжени сили влязоха във война преди три години с около 3500 активни танка – Т-72, ​​Т-80 и Т-90 – и загубиха 3200 при украински действия. Руската промишленост изгражда 500 или 600 нови танка годишно – твърде малко, за да има големи загуби – но Кремъл също има достъп до хиляди складирани танкове, много от тях Т-62 и Т-54, датиращи съответно от 60-те и 50-те години, се посочва в публикацията.

Руската армия вероятно е пред изчерпване на танковете Т-72 , ​​които досега бяха в основата на танковия й парк, казва OSINT изследователя Ричард Верекер.

„Загубите на руски танкове показват необичайна картина“, пише той в платформата "X", цитирайки статистиката на бойните загуби.

Верекер отбеляза, че през последните месеци загубите на Т-72 са започнали бързо да намаляват и до март са паднали почти до нула. В момента две трети от загубите на руски танкове са Т-80, чието масово производство е спряно през 1996 г. Друга четвърт от загубите се приписват на Т-62, който се произвежда до 1975 г. И едва на трето място по отношение на броя на загубите е най-новият танк, използван в битка, Т-90.

Отбелязвайки прогресивната тенденция на намаляване на общия брой танкове, загубени от руснаците, Верекер пита: къде изчезнаха Т-72?

1) Russin tank losses, as a percentage of total losses, are showing an unusual pattern, with T-80s now accounting for 2/3 of this month's losses. However, total tank losses have been down for a few months, so perhaps the bigger question is where the T-72s are? pic.twitter.com/cJ2qOlZqK0